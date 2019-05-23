Президент «Рейнджерс»: у нас беспроигрышная ситуация — Какко или Хьюз на драфте

Президент клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон поделился ожиданиями от грядущего драфта Национальной хоккейной лиги. Напомним, клуб из Нью-Йорка будет выбирать вторым.
«Каапо Какко и Джек Хьюз это исключительные ребята. Оценивая игроков, им присваивают определенную категорию. Они оба получили высшую. С таким раскладом не так уж часто приходится сталкиваться. А когда возникает такая ситуация, хочется поскорее ею воспользоваться. Кто бы ни стал игроком нашей команды, нам не терпится как можно раньше начать работать с ним. Я представляю себе, как один из них — если мы решим выбрать одного из них, — станет одним из сильнейших игроков, и болельщики „Рейнджерс“ будут получать подлинное удовольствие, наблюдая за ним. Такие хоккеисты появляются редко. Их сложно найти.
С моей точки зрения, болельщики „Рейнджерс“ должны быть счастливы, что их клуб выбирает вторым. Это особенное событие. Беспроигрышная ситуация», — цитирует функционера официальный сайт лиги.
- 23 мая 2019
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