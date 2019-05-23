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Перссон: почему просматривали гол Сергачёва? Видимо, судьям тоже понравилось

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Перссон: почему просматривали гол Сергачёва? Видимо, судьям тоже понравилось
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Журналист шведской газеты Aftonbladet Макс Перссон удивился тому, что бригада арбитров приняла решение посмотреть видеопросмотр второго гола сборной России в четвертьфинале с командой США. Напомним, что автором этой шайбы стал защитник Михаил Сергачёв.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Непонятно, почему арбитры решили посмотреть видеопросмотр второй шайбы сборной России. Видимо, им тоже очень понравилось. Было сыграно очень красиво», — отметил Перссон.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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