Шубская: сложно сказать, забьёт ли сегодня Овечкин США

Анастасия Шубская, жена нападающего сборной России Александра Овечкина, поделилась мнением о ходе чемпионата мира. Напомним, в эти минуты россияне играют с командой США в четвертьфинале ЧМ.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Забьёт ли Саша сегодня? Сложно сказать. Надеемся, как сложится. У него уже были моменты в первом периоде. Вижу, что у него настрой боевой, поэтому будем надеяться.
Ритуал Овечкина и Кузнецова? У них постоянно какие-то совместные ритуалы. Не знаю, надеюсь, это помогает.
В Братиславе первый день была хорошая погода, мы смогли погулять по набережной. Потом были дожди, надеемся, завтра будет тепло, сможем погулять.
У нас компания – большая группа поддержки: моя сестра, наши друзья. Все вместе здесь болеем, переживаем и делаем это как можно более яро, чтобы ребята это слышали. Нам важно, чтобы болельщики показывали своё присутствие. Ребята, конечно, это чувствуют», — рассказал Шубская.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
- 23 мая 2019
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