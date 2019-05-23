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Шубская: сложно сказать, забьёт ли сегодня Овечкин США

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шубская: сложно сказать, забьёт ли сегодня Овечкин США
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Анастасия Шубская, жена нападающего сборной России Александра Овечкина, поделилась мнением о ходе чемпионата мира. Напомним, в эти минуты россияне играют с командой США в четвертьфинале ЧМ.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Забьёт ли Саша сегодня? Сложно сказать. Надеемся, как сложится. У него уже были моменты в первом периоде. Вижу, что у него настрой боевой, поэтому будем надеяться.

Ритуал Овечкина и Кузнецова? У них постоянно какие-то совместные ритуалы. Не знаю, надеюсь, это помогает.

В Братиславе первый день была хорошая погода, мы смогли погулять по набережной. Потом были дожди, надеемся, завтра будет тепло, сможем погулять.

У нас компания – большая группа поддержки: моя сестра, наши друзья. Все вместе здесь болеем, переживаем и делаем это как можно более яро, чтобы ребята это слышали. Нам важно, чтобы болельщики показывали своё присутствие. Ребята, конечно, это чувствуют», — рассказал Шубская.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

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