Россия — США: классный сейв Василевского при счёте 2:1 в конце второго периода

В матче сборных России и США в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею завершился второй период. Счёт 2:1 в пользу команды Ильи Воробьёва.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

В концовке периода голкипер Андрей Василевский сделал классный сейв, сохранив преимущество сборной России в счёте.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).