Сборная Канады сравняла счёт со Швейцарией за 0,3 секунды до сирены

Сборная Канады успела сравнять счёт в концовке третьего периода матча со Швейцарией в четвертьфинале чемпионата мира. Вторая шайба Канады пересекла ленточку ворот за 0,3 секунды до сирены.
Швейцарская сборная открыла счёт в концовке первого периода, точный бросок записал в актив нападающий Свен Андригетто. Подопечные Алена Виньо отыгрались на 26-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Марк Стоун. Вскоре швейцарская команда вновь вышла вперёд благодаря голу Нико Хишира. Канадцы в оставшееся время отчаянно штурмовали ворота, сравняв на последней секунде. Впереди у команд овертайм.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 23 мая 2019
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