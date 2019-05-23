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Сборная Канады в волевом стиле одолела Швейцарию в четвертьфинале ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады в волевом стиле одолела Швейцарию в четвертьфинале ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады одолела команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

Швейцарская сборная открыла счёт в концовке первого периода, точный бросок записал в актив нападающий Свен Андригетто. Подопечные Алена Виньо отыгрались на 26-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Марк Стоун. Вскоре швейцарская команда вновь вышла вперёд благодаря голу Нико Хишира. На последней секунде основного времени Дэймон Сиверсон сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время победу Канаде принёс Марк Стоун.

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Швейцария
0:1 – Андригетто (Диас, Фиала) – 18:06 (5x4), 1:1 – Стоун (Фаббро, Дюбуа) – 25:45 (5x5), 1:2 – Хишир (Марчини, Нидеррайтер) – 39:57 (5x4), 2:2 – Сиверсон (Стоун) – 59:59 (6x5), 3:2 – Стоун (Дюбуа, Теодор) – 65:07 (3x3)

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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