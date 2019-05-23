Кузнецов: жалко, болельщикам России не разрешают пиво, они бы ещё громче кричали

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал четвертьфинальный матч ЧМ-2019 со сборной США (4:3), отметив поддержку болельщиков.
«Наших болельщиков мы слышали. Намного легче играть при поддержке. Жалко, что пиво не разрешают пить, а так бы ещё громче кричали.
Овечкин старается, но не получается? У нас стараются все. Вы тоже стараетесь, правильно? Все друг за друга работаем. Овечкин ещё все свои важные голы забьёт, это 100%. Что касается судейства, то на него не стоит пенять. Правила немного отличаются от тех, к которым мы привыкли, но жаловаться — это удел слабых», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
- 23 мая 2019
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