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Кузнецов: жалко, болельщикам России не разрешают пиво, они бы ещё громче кричали

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кузнецов: жалко, болельщикам России не разрешают пиво, они бы ещё громче кричали
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал четвертьфинальный матч ЧМ-2019 со сборной США (4:3), отметив поддержку болельщиков.

«Наших болельщиков мы слышали. Намного легче играть при поддержке. Жалко, что пиво не разрешают пить, а так бы ещё громче кричали.

Овечкин старается, но не получается? У нас стараются все. Вы тоже стараетесь, правильно? Все друг за друга работаем. Овечкин ещё все свои важные голы забьёт, это 100%. Что касается судейства, то на него не стоит пенять. Правила немного отличаются от тех, к которым мы привыкли, но жаловаться — это удел слабых», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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