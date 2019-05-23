Орлов: у Кейна было немного моментов, а третий гол – это наша ошибка

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвёл итоги встречи с командой США на ЧМ-2019 (4:3).



«Мы играли с американской командой, а не против одного какого-то игрока. Главное, что мы победили и двигаемся дальше.



Кейн? Каждый игрок, который выходил на лёд против него, старался играть к нему ближе. В принципе немного у него было моментов. Только вот когда третий гол они забивали, хороший пас получился. Но это наша ошибка, плотнее надо играть», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).