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Орлов: у Кейна было немного моментов, а третий гол – это наша ошибка

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Орлов: у Кейна было немного моментов, а третий гол – это наша ошибка
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной России Дмитрий Орлов подвёл итоги встречи с командой США на ЧМ-2019 (4:3).

«Мы играли с американской командой, а не против одного какого-то игрока. Главное, что мы победили и двигаемся дальше.

Кейн? Каждый игрок, который выходил на лёд против него, старался играть к нему ближе. В принципе немного у него было моментов. Только вот когда третий гол они забивали, хороший пас получился. Но это наша ошибка, плотнее надо играть», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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