И. Воробьёв: можно избежать нервотрёпки, если сидеть на софе и смотреть сериал

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился мнением о напряжённой концовке встречи с США (4:3).



«Можно ли было избежать нервотрёпки в конце матча с США? Да, если сидеть на софе и смотреть сериал», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Счёт во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в свой актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США. На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться американцы уже не успели.