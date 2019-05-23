Воробьёв – о плане на игру с США: выходит Гусь и сразу забивает

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.
«В матче с такими соперниками, как США, всё быстрее происходит, очень высокий уровень мастерства. Могут из полумомента создать гол, и всё может очень быстро поменяться. Это мы ещё в игре со шведами видели, когда после первого периода всё изменилось. Я бы не сказал, что сегодня США сильно добавили со второго отрезка. Они ждали контратак и хорошо накладывали смены. Это всё было ожидаемо.
Хафизуллин не выходил в третьем периоде, потому что доигрывали в шесть защитников. План на игру? Таким и был: Гусь выходит и забивает сразу. Просмотр в концовке брали, потому что нам подсказали по связи, что будет шанс. Мы посовещались и решили рискнуть тайм-аутом. Плюс, дали ребятам отдохнуть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.
- 23 мая 2019
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