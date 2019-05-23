Воробьёв – о плане на игру с США: выходит Гусь и сразу забивает

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира.



«В матче с такими соперниками, как США, всё быстрее происходит, очень высокий уровень мастерства. Могут из полумомента создать гол, и всё может очень быстро поменяться. Это мы ещё в игре со шведами видели, когда после первого периода всё изменилось. Я бы не сказал, что сегодня США сильно добавили со второго отрезка. Они ждали контратак и хорошо накладывали смены. Это всё было ожидаемо.



Хафизуллин не выходил в третьем периоде, потому что доигрывали в шесть защитников. План на игру? Таким и был: Гусь выходит и забивает сразу. Просмотр в концовке брали, потому что нам подсказали по связи, что будет шанс. Мы посовещались и решили рискнуть тайм-аутом. Плюс, дали ребятам отдохнуть», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.