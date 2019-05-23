Видеообзор матча с сенсационным спасением Канады на последней секунде

Сборная Канады одолела команду Швейцарии в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 3:2 ОТ.

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Швейцарская сборная открыла счёт в концовке первого периода, точный бросок записал в актив нападающий Свен Андригетто. Подопечные Алена Виньо отыгрались на 26-й минуте, заброшенной шайбой отметился форвард Марк Стоун. Вскоре швейцарская команда вновь вышла вперёд благодаря голу Нико Хишира. На последней секунде основного времени Дэймон Сиверсон сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В дополнительное время победу Канаде принёс Марк Стоун.



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).