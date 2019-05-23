Никита Кучеров набирает очки в каждом матче ЧМ-2019

Российский нападающий Никита Кучеров отметился результативной передачей во встрече с командой США (4:3). Таким образом, форвард набирает очки в каждом из восьми матчей ЧМ-2019, всего его результативная серия на чемпионатах мира насчитывает 11 игр. На ЧМ-2019 в активе Кучерова 16 (6+10) баллов.



Счёт во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США. На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться США уже не успели.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.