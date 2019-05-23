Вратарь США: Гусев летал по площадке, его звено было лучшим у России

Голкипер сборной США Кори Шнайдер после игры со сборной России (3:4) высоко оценил игру форварда Никиты Гусева.



«Гусев сегодня летал по площадке, его звено было лучшим в составе соперника, они часто убегали в контратаки и создавали много моментов. Тяжело играть против команды, у которой все четыре звена остроатакующие и талантливые. Приходится выбирать, против кого выпускать своих лучших игроков. Мы знали, что это будет классная игра, и она такой получилась.



Игра Джека Хьюза? Приятно было это видеть. У него были хорошие матчи и матчи, в которых было видно, что ему только 18 лет. Оказавшись в такой атмосфере, на такой большой сцене, он сыграл свой лучший матч. Молодые ребята учатся, адаптируются, приспосабливаются. Набираясь опыта, он будет становиться только лучше. Сегодня он сыграл здорово, но уверен, он бы вам сказал, что он бы хотел, чтобы мы ещё и победила», — передаёт слова Шнайдера корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.