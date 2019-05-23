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Источник: «Питтсбург» хочет обменять Кессела в «Миннесоту»

Источник: «Питтсбург» хочет обменять Кессела в «Миннесоту»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий Фил Кессел близок к тому, чтобы покинуть «Питтсбург Пингвинз», информирует The Athletic. Как сообщается, американского форварда планируют обменять в «Миннесоту Уайлд». Напомним, контракт 31-летнего хоккеиста будет действовать ещё два года, зарплата за сезон — $ 6,8 млн.

В прошедшем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Кессел принял участие в 82 встречах, записав на свой счёт 82 (27+55) балла при показателе полезности "-19" и 28 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 18 минут за матч. В четырёх играх плей-офф Кессел отметился 2 (1+1) очками.

Напомним, «Питтсбург» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли в первом раунде, проиграв «Нью-Йорк Айлендерс» (0-4).

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