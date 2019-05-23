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Овечкин провёл силовой приём против Шея, тот вылетел на скамейку России

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Овечкин провёл силовой приём против Шея, тот вылетел на скамейку России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной России Александр Овечкин провёл потрясающий силовой приём во встрече со сборной США на чемпионате мира (4:3). В третьем периоде россиянин мощно атаковал американского защитника Брэди Шея, отправив того на скамейку российской сборной.

Посмотреть видео можно в YouTube.

Счёт во встрече был открыт уже на 68-й секунде, нападающий россиян Никита Гусев ловко сыграл на добивании. На 16-й минуте подопечные Ильи Воробьёва упрочили преимущество благодаря отличному броску защитника Михаила Сергачёва в большинстве. На 23-й минуте американская команда сократила отставание, гол в актив записал защитник Брэди Шей. На старте третьего периода россияне увеличили преимущество, Кирилл Капризов забил после передачи Никиты Гусева. Вскоре Ноа Хэнифин забил второй гол для сборной США. На 48-й минуте Михаил Григоренко вновь увеличил преимущество россиян в счёте. В концовке американцы сняли вратаря и Алекс Дебринкэт сделал счёт 3:4, но отыграться США уже не успели.

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