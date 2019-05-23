Гофман не увидел взятия ворот Финляндии, шайба была засчитана после просмотра

Российский арбитр Роман Гофман не заметил взятия ворот в четвертьфинальном матче чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и Швеции.



В концовке второго периода защитник сборной Швеции Эрик Густафссон приложился от синей линии с невероятной силой и точностью. Шайба так быстро вылетела из ворот, что Гофман сначала не зафиксировал взятия ворот. Гол был зафикисирован только после видеопросмотра. Шайба после выстрела Эрика угодила в камеру внутри финских ворот.

Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).