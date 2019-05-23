Чехия выбила Германию в четвертьфинале чемпионата мира

Сборная Чехии победила Германию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:1.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече был открыт на 33-й минуте — чешский нападающий Ян Коварж прошёл через всю площадку и поразил ворота Филиппа Грубауэра. Вскоре немцы сравняли счёт после ошибки соперника в обороне, отличился Франк Мауэр. На 45-й минуте Якуб Ворачек вновь вывел Чехию вперёд. Голы Доминика Кубалика, Ондржея Палата и Коваржа, оформившего дубль, поставили точку в игре.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).