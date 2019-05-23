Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Чехия выбила Германию в четвертьфинале чемпионата мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Чехия выбила Германию в четвертьфинале чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии победила Германию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:1.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече был открыт на 33-й минуте — чешский нападающий Ян Коварж прошёл через всю площадку и поразил ворота Филиппа Грубауэра. Вскоре немцы сравняли счёт после ошибки соперника в обороне, отличился Франк Мауэр. На 45-й минуте Якуб Ворачек вновь вывел Чехию вперёд. Голы Доминика Кубалика, Ондржея Палата и Коваржа, оформившего дубль, поставили точку в игре.

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
5 : 1
0:0, 1:1, 4:0
Германия
1:0 – Коварж – 33:41 (5x5), 1:1 – Мауэр (Тиффельс) – 37:46 (5x5), 2:1 – Ворачек (Симон) – 44:19 (5x5), 3:1 – Кубалик (Коварж, Гронек) – 51:41 (5x5), 4:1 – Палат (Коларж) – 53:08 (5x5), 5:1 – Коварж (Моравчик) – 59:50 (en)

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент