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Финляндия в овертайме вырвала победу у Швеции в четвертьфинале чемпионата мира

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Финляндия в овертайме вырвала победу у Швеции в четвертьфинале чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии обыграла Швецию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ.

Счёт в матче был открыт быстро: уже на 61-й секунде точным броском отметился финский защитник Нико Миккола. До конца первого периода подопечные Рикарда Грёнборга сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Йона Клингберга и Патрика Хёрнквиста. В следующие двадцать минут соперники забросили по две шайбы: у финнов отличились Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя, у Швеции — Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон. За полторы минуты до сирены Финляндия сравняла счёт усилиями Марко Анттилы. В овертайме финны выиграли благодаря голу Сакари Маннинена.

ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 4
1:2, 2:2, 1:0, 1:0
Швеция
1:0 – Миккола (Песонен, Маннинен) – 01:00 (5x5), 1:1 – Клингберг (Нюландер, Веннберг) – 02:38 (5x4), 1:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 16:57 (5x5), 1:3 – Петтерссон (Ландеског, Экман-Ларссон) – 20:25 (5x5), 2:3 – Линдбом (Маннинен, Песонен) – 25:04 (5x5), 3:3 – Хаканпяя (Маннинен) – 29:08 (5x5), 3:4 – Густафссон (Ландеског, Веннберг) – 39:35 (5x5), 4:4 – Анттила (Оямяки, Лехтонен) – 58:31 (6x5), 5:4 – Маннинен – 61:37 (3x3)

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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