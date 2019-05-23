Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира 2019 года по хоккею, проходящего в Словакии.



Полуфинальные пары:



Россия — Финляндия



Канада — Чехия



Результаты и календарь плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

«Россия – самый сильный соперник, мы сами выкопали себе яму». США – о матче Американцам оставалось только сетовать, что они попали на Россию уже в четвертьфинале чемпионата мира.