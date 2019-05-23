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Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира — 2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира — 2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны полуфинальные пары чемпионата мира 2019 года по хоккею, проходящего в Словакии.

Полуфинальные пары:

Россия — Финляндия

Канада — Чехия

Результаты и календарь плей-офф чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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