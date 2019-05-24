Посольство Финляндии: счастье в нашей стране — победить любимого соседа Швецию

Посольство Финляндии в Канаде прокомментировало победу финской сборной над командой Швеции (5:4 ОТ) в четвертьфинале чемпионата мира.
«Вот что означает счастье в Финляндии — чувство победы над любимыми соседями из Швеции», — указано в «твиттере» посольства.
Счёт в матче был открыт быстро: уже на 61-й секунде точным броском отметился финский защитник Нико Миккола. До конца первого периода подопечные Рикарда Грёнборга сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Йона Клингберга и Патрика Хёрнквиста. В следующие двадцать минут соперники забросили по две шайбы: у финнов отличились Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя, у Швеции — Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон. За полторы минуты до сирены Финляндия сравняла счёт усилиями Марко Анттилы. В овертайме финны выиграли благодаря голу Сакари Маннинена.
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