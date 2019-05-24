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Ржига: сейчас буду отдыхать, а потом уже думать о Канаде в полуфинале

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ржига: сейчас буду отдыхать, а потом уже думать о Канаде в полуфинале
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Чехии Милош Ржига подвёл итоги встречи с Германией (5:1) в четвертьфинале ЧМ.

«Я не думаю, что это было простой матч, немцы играли очень дисциплинировано. У них также было много моментов. Да, когда мы забили первый гол — команда летела на крыльях.

Сейчас буду отдыхать, а потом уже думать о Канаде. Есть ли у нас шанс выйти в финал? Почему нет? Канадцы играли со Словакией и Швейцарией почти на равных. Я думаю, нам повезёт больше, чем этим командам.

Хотелось бы взять реванш у России? Конечно», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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