Результаты четвертьфинальных матчей на ЧМ-2019

23 мая на чемпионате мира 2019 года по хоккею прошли четвертьфинальные матчи.



Сборная Канады спаслась на последней секунде встречи со Швейцарией и одержала победу в овертайме.

Сборная России с трудом прошла команду США.

Финляндия одержала волевую победу над Швецией в дополнительное время.

Команда Чехии уверенно прошла сборную Германии.

В полуфиналах сыграют пары Россия — Финляндия и Канада — Чехия. Игры состоятся 25 мая.



Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ Нас ждут два интереснейших противостояния.