Результаты четвертьфинальных матчей на ЧМ-2019
23 мая на чемпионате мира 2019 года по хоккею прошли четвертьфинальные матчи.
Сборная Канады спаслась на последней секунде встречи со Швейцарией и одержала победу в овертайме.
ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Канада
3 : 2
0:1, 1:1, 1:0, 1:0
Швейцария
0:1 – Андригетто (Диас, Фиала) – 18:06 (5x4), 1:1 – Стоун (Фаббро, Дюбуа) – 25:45 (5x5), 1:2 – Хишир (Марчини, Нидеррайтер) – 39:57 (5x4), 2:2 – Сиверсон (Стоун) – 59:59 (6x5), 3:2 – Стоун (Дюбуа, Теодор) – 65:07 (3x3)
Сборная России с трудом прошла команду США.
ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 17:15 МСК
Россия
4 : 3
2:0, 0:1, 2:2
США
1:0 – Гусев (Сергачёв, Кучеров) – 01:07 (5x5), 2:0 – Сергачёв (Гусев) – 15:47 (5x4), 2:1 – Шей (Кейн, Годро) – 22:22 (5x5), 3:1 – Капризов (Гусев, Сергачёв) – 41:31 (5x5), 3:2 – Хэнифин (Хьюз) – 45:53 (5x5), 4:2 – Григоренко (Малкин, Дадонов) – 47:02 (5x5), 4:3 – Дебринкэт (Кейн, Хьюз) – 57:10 (6x5)
Финляндия одержала волевую победу над Швецией в дополнительное время.
ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Финляндия
5 : 4
1:2, 2:2, 1:0, 1:0
Швеция
1:0 – Миккола (Песонен, Маннинен) – 01:00 (5x5), 1:1 – Клингберг (Нюландер, Веннберг) – 02:38 (5x4), 1:2 – Хёрнквист (Экман-Ларссон, Ларссон) – 16:57 (5x5), 1:3 – Петтерссон (Ландеског, Экман-Ларссон) – 20:25 (5x5), 2:3 – Линдбом (Маннинен, Песонен) – 25:04 (5x5), 3:3 – Хаканпяя (Маннинен) – 29:08 (5x5), 3:4 – Густафссон (Ландеског, Веннберг) – 39:35 (5x5), 4:4 – Анттила (Оямяки, Лехтонен) – 58:31 (6x5), 5:4 – Маннинен (Ланкинен) – 61:37 (3x3)
Команда Чехии уверенно прошла сборную Германии.
ЧМ-2019
23 мая 2019, четверг. 21:15 МСК
Чехия
5 : 1
0:0, 1:1, 4:0
Германия
1:0 – Коварж – 33:41 (5x5), 1:1 – Мауэр (Тиффельс) – 37:46 (5x5), 2:1 – Ворачек (Симон) – 44:19 (5x5), 3:1 – Кубалик (Коварж, Гронек) – 51:41 (5x5), 4:1 – Палат (Коларж) – 53:08 (5x5), 5:1 – Коварж (Моравчик) – 59:50 (en)
В полуфиналах сыграют пары Россия — Финляндия и Канада — Чехия. Игры состоятся 25 мая.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
Шведы хотели реванш, но Россия попала на Финляндию! Полуфинальные пары ЧМ
Нас ждут два интереснейших противостояния.
Сборная России сделала нам нервы! Могли громить США, но чуть не отдали матч
Команда Ильи Воробьёва заставила серьёзно понервничать, но всё равно прошла принципиального соперника и вышла в полуфинал.
- 24 мая 2019
-
01:00
-
00:52
-
00:40
-
00:28
-
00:22
-
00:19
- 23 мая 2019
-
23:50
-
23:46
-
23:42
-
23:39
-
23:35
-
23:34
-
23:30
-
23:24
-
23:01
-
22:53
-
22:26
-
22:12
-
22:00
-
21:39
-
21:28
-
21:18
-
21:16
-
21:03
-
21:00
-
20:51
-
20:43
-
20:37
-
20:31
-
20:27
-
20:24
-
20:24
-
20:20
-
20:12
-
20:10
Партнерский контент