Видеообзор уверенной победы Чехии над Германией в четвертьфинале ЧМ
Сборная Чехии победила Германию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:1.
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Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече был открыт на 33-й минуте — чешский нападающий Ян Коварж прошёл через всю площадку и поразил ворота Филиппа Грубауэра. Вскоре немцы сравняли счёт после ошибки соперника в обороне, отличился Франк Мауэр. На 45-й минуте Якуб Ворачек вновь вывел Чехию вперёд. Голы Доминика Кубалика, Ондржея Палата и Коваржа, оформившего дубль, поставили точку в игре.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).
Чехия выбила Германию в четвертьфинале чемпионата мира
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