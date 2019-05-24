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Видеообзор уверенной победы Чехии над Германией в четвертьфинале ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор уверенной победы Чехии над Германией в четвертьфинале ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Чехии победила Германию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:1.

Посмотреть видео можно в YouTube.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт во встрече был открыт на 33-й минуте — чешский нападающий Ян Коварж прошёл через всю площадку и поразил ворота Филиппа Грубауэра. Вскоре немцы сравняли счёт после ошибки соперника в обороне, отличился Франк Мауэр. На 45-й минуте Якуб Ворачек вновь вывел Чехию вперёд. Голы Доминика Кубалика, Ондржея Палата и Коваржа, оформившего дубль, поставили точку в игре.

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

Чехия выбила Германию в четвертьфинале чемпионата мира
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