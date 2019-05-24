Видеообзор волевой победы Финляндии над Швецией

Сборная Финляндии обыграла Швецию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ.

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Счёт в матче был открыт быстро: уже на 61-й секунде точным броском отметился финский защитник Нико Миккола. До конца первого периода подопечные Рикарда Грёнборга сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Йона Клингберга и Патрика Хёрнквиста. В следующие двадцать минут соперники забросили по две шайбы: у финнов отличились Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя, у Швеции — Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон. За полторы минуты до сирены Финляндия сравняла счёт усилиями Марко Анттилы. В овертайме финны выиграли благодаря голу Сакари Маннинена.

