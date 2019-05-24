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Видеообзор волевой победы Финляндии над Швецией

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор волевой победы Финляндии над Швецией
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Финляндии обыграла Швецию в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ.

Посмотреть видео можно в YouTube.

Счёт в матче был открыт быстро: уже на 61-й секунде точным броском отметился финский защитник Нико Миккола. До конца первого периода подопечные Рикарда Грёнборга сумели отыграться и выйти вперёд благодаря голам Йона Клингберга и Патрика Хёрнквиста. В следующие двадцать минут соперники забросили по две шайбы: у финнов отличились Петтери Линдбом и Яни Хаканпяя, у Швеции — Элиас Петтерссон и Эрик Густафссон. За полторы минуты до сирены Финляндия сравняла счёт усилиями Марко Анттилы. В овертайме финны выиграли благодаря голу Сакари Маннинена.

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