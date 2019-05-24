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«Лос-Анджелес»: Войнов не будет играть за нас

«Лос-Анджелес»: Войнов не будет играть за нас
Хоккей / НХЛ 0

Представители «Лос-Анджелес Кингз» прокомментировали решение независимого арбитра по апелляции, поданной российским защитником Вячеславом Войновым на свою дисквалификацию в Национальной хоккейной лиге. Арбитр поддержал решение лиги о дисквалификации на один сезон, но сократил её срок до 41 игры.

«Сегодня арбитр НХЛ вынес окончательное решение о дальнейшей судьбе Вячеслава Войнова. С нашей точки зрения, игрок не будет выступать за «королей». Теперь мы определим влияние решения арбитра на наши права на игрока и рассмотрим варианты в будущем», — сказано в заявлении клуба, опубликованном на официальном сайте лиги.

Россиянина дисквалифицировали в НХЛ в 2015 году за нанесение побоев жене, после чего он был вынужден уехать из США. Из-за этого защитник пропустил Кубок мира в 2016 году. В 2018-м Войнов стал олимпийским чемпионом в составе сборной России. За СКА провёл 39 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка, в плей-офф забросил 3 шайбы и отдал 3 голевые передачи в 14 матчах. Права на Войнова в НХЛ принадлежат «Лос-Анджелес Кингз».

Арбитр сократил срок дисквалификации Войнова до середины сезона-2019/20
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