«Куньлунь» вернул Дефацио и подписал контракт с игроком из NCAA

«Куньлунь Ред Стар» подписал контракты с двумя канадскими нападающими – Алексом Ричем и Брэндоном Дефацио, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашение с Ричем рассчитано на два года, с Дефацио – на один год. Ранее о возвращении Дефацио в КХЛ сообщал «Чемпионат».

30-летний хоккеист уже выступал за китайский клуб в сезоне-2017/18. Канадский форвард провёл 55 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, забросив 10 шайб и отдав пять голевых передач. Кроме того, Дефацио заработал показатель полезности «-2» и 84 минуты штрафа, проводя на льду более 16 минут в среднем за матч.



Сезон-2018/19 североамериканский форвард провёл в составе финского клуба «Лукко». На его счету 40 (19+21) очков в 59 матчах регулярки. В плей-офф Дефацио забросил две шайбы в шести играх.

22-летний Рич выступал в NCAA за команду Принстонского университета. В минувшем сезоне набрал 26 (11+15) очков в 30 матчах.