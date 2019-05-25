Расписание полуфинальных матчей чемпионата мира — 2019 на 25 мая

25 мая, в очередной игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоятся полуфинальные матчи. Оба матча пройдут на арене имени Ондрея Непелы в Братиславе. Первыми сыграют сборные России и Финляндии, а во второй игре на лёд выйдут команды Канады и Чехии. Следите за событиями игр в онлайн-трансляциях «Чемпионата».

Гонка снайперов и бомбардиров ЧМ-2019

16:15 Россия — Финляндия

20:15 Канада— Чехия

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице. Финал состоится завтра, 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).