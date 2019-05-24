Грёнборг: игроки из НХЛ должны решать концовки матчей. Они этого не сделали

Главный тренер сборной Швеции Рикард Грёнборг прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года с командой Финляндии (4:5 ОТ).

«Очень тяжёлый матч. Когда вы смотрите на пропущенные шайбы, то понимаете, что были способны избежать их. Мы были так пассивны в третьем периоде, позволили Финляндии нанести слишком много бросков по нашим воротам. Это не то, что мы планировали и отрабатывали. Таким образом мы пытались отстоять наше преимущество и были близки к тому, чтобы сделать это. Тяжёлое поражение.

Усиление из НХЛ по ходу чемпионата разбалансировало команду? Трудно однозначно ответить на ваш вопрос. Когда мы начинаем формировать команду, то у нас нет понимания, кто из игроков НХЛ сможет приехать на чемпионат. Мы принимаем отдельные решения по каждому игроку, а особенно по приглашению игрока по ходу турнира. Единственное, с нашим тренерским опытом есть понимание, что игроки из НХЛ должны решать концовки матчей. В этот раз они этого не сделали.

У соперника отличная команда, в которой очень мало игроков из НХЛ. Этим составом они тренировались около двух месяцев, и они уже сыгрались. А мы пытались выстроить команду, наладить химию внутри неё. Последние два года наша концепция была успешна. В этот раз я чувствовал, что мы больше боремся, чем играем в хоккей», — цитирует Грёнборга HockeyNews.