Источник: «Слован» возглавит Владимир Ружичка. Клуб останется в КХЛ

Новым главным тренером «Слована» станет чешский тренер Владимир Ружичка, полагает чешское издание iSport.cz. Сообщается, что о назначении должно быть объявлено 27 мая. Также отмечается, что братиславский клуб должен продолжить выступление в КХЛ.

«Не сердитесь на меня, но я ничего не скажу. У меня нет подписанного контракта», — прокомментировал возможное назначение сам Ружичка.

По информации издания, спасением для «Слована» стала сделка с неким чешским инвестором. «Эта сделка позволит клубу стабилизировать финансовое положение и сохранить членство в КХЛ. Руководство российской лиги не хочет терять Братиславу на карте лиги. К тому же столица Словакии является гораздо более гостеприимным местом, чем некоторые российские города», — утверждает iSport.