Торнтон — о будущем: ещё могу поиграть, это точно. Но только за «Сан-Хосе»

Форвард «Сан-Хосе Шаркс» Джо Торнтон на данный момент ещё не принял решения о продолжении карьеры. 1 июля ветеран НХЛ может стать неограниченно свободным агентом, а 2 июля ему исполнится 40 лет. По его словам, если он решит продолжить карьеру, то только в составе «Сан-Хосе».

«Только «Сан-Хосе». Могу сказать об этом с уверенностью. Я – «акула». Есть одна команда, и она здесь. Мне нужно будет поговорить с главным тренером Питером Дебуром, генеральным менеджером Дагом Уилсоном и владельцем команды Гассо Платтнером. Посмотрим. Я чувствую, что ещё могу поиграть, это точно. Но пока не принял никакого решения», – цитирует Торнтона The Score.

За «Сан-Хосе» он выступает с сезона-2005/06, в котором был обменян в команду из «Бостон Брюинз».