Лундквист — о сборной Швеции: мне будет 38 лет, остаётся не так много времени

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года с командой Финляндии (4:5 ОТ).
«Конечно, сейчас я разочарован. Нам не удалось сделать своё дело. Мне казалось, что в третьем периоде мы подсели, но защищались достаточно неплохо. Даже не знаю, что именно случилось на последних минутах. Сейчас испытываю ощущение пустоты. Разочаровывает то, что у нас был потенциал для победы. У нас была хорошая команда. Мы были на удивление хороши в атаке, но, возможно, в защите играли немного нервно.
Со своей стороны я не достиг того уровня, на котором надеялся быть. Думаю, что делал всё, что мог, и тренировался так усердно, как хотел. Но в играх мне не удалось показать себя так, как этого ожидала команда, да и я сам.
Последний ли это матч за сборную Швеции? Я не знаю. Посмотрим. После прошлого чемпионата мира я сказал, что не закрываю двери. Было здорово побывать здесь. Играть за Швецию – это всегда гордость. Но я понимаю и то, что в следующем году мне исполнится 38 лет, остаётся не так много времени. Посмотрим, будет ли у меня ещё один шанс, но сейчас я ничего не решаю», – цитирует Лундквиста Hockey Sverige.
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