Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Лундквист — о сборной Швеции: мне будет 38 лет, остаётся не так много времени

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Лундквист — о сборной Швеции: мне будет 38 лет, остаётся не так много времени
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Голкипер сборной Швеции Хенрик Лундквист прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года с командой Финляндии (4:5 ОТ).

«Конечно, сейчас я разочарован. Нам не удалось сделать своё дело. Мне казалось, что в третьем периоде мы подсели, но защищались достаточно неплохо. Даже не знаю, что именно случилось на последних минутах. Сейчас испытываю ощущение пустоты. Разочаровывает то, что у нас был потенциал для победы. У нас была хорошая команда. Мы были на удивление хороши в атаке, но, возможно, в защите играли немного нервно.

Со своей стороны я не достиг того уровня, на котором надеялся быть. Думаю, что делал всё, что мог, и тренировался так усердно, как хотел. Но в играх мне не удалось показать себя так, как этого ожидала команда, да и я сам.

Последний ли это матч за сборную Швеции? Я не знаю. Посмотрим. После прошлого чемпионата мира я сказал, что не закрываю двери. Было здорово побывать здесь. Играть за Швецию – это всегда гордость. Но я понимаю и то, что в следующем году мне исполнится 38 лет, остаётся не так много времени. Посмотрим, будет ли у меня ещё один шанс, но сейчас я ничего не решаю», – цитирует Лундквиста Hockey Sverige.

Грёнборг: игроки из НХЛ должны решать концовки матчей. Они этого не сделали
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент