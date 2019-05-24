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Карандин: при челлендже Воробьёва арбитры ИИХФ дали мастер-класс

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Карандин: при челлендже Воробьёва арбитры ИИХФ дали мастер-класс
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Легендарный арбитр, почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о работе судей четвертьфинального матча ЧМ-2019 между Россией и США (4:3).

«Очень хорошая, профессиональная работа. Пожалуй, был только один сомнительный момент – когда в концовке американцам свистнули офсайд.

Челлендж Воробьёва при голе Дебринкэта? Всё было сделано правильно, наши тренеры использовали шанс зацепиться за ситуацию и в решающие секунды сбить соперника с ритма. В плей-офф КХЛ в сериях ЦСКА – СКА и «Авангард» – «Салават Юлаев» мы видели аналогичные голы – с участием Белова и, если не ошибаюсь, Кемппайнена, они каждый раз отменялись. Но я все последние недели не случайно говорил, что в ИИХФ такие ситуации будут трактовать глубже, чем в КХЛ.

Да, формально американец находился в зоне ворот Василевского, можно сказать, обволакивал её и даже контактировал с голкипером клюшкой. Но все эти контакты были под прессингом наших защитников и, в общем-то, вынужденными. Отсюда решение, соответствующее даже не букве правил, а духу – гол! Это был мастер-класс от арбитров ИИХФ. Летом наши арбитры обязаны его изучать на всех судейских семинарах", — цитирует Карандина Russia-Hockey.

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