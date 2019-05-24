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Молодёжная сборная России провела двусторонний матч перед Кубком чёрного моря

Молодёжная сборная России провела двусторонний матч перед Кубком чёрного моря
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Молодёжная сборная России продолжает подготовку к Кубку Чёрного моря, который пройдёт с 26 по 28 мая в Сочи, информирует официальный сайт ФХР. 23 мая состоялась двусторонняя встреча.

Россия (белые) — Россия (красные) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Степанов (Кизимов, 19:53)
1:1 — Михайлов (Шабловский, 43:11)
1:2 — Тютяев (Хованов, 60:11), бол.

Россия (красные):
Вратари: Носов, Окоряк
Малышев — Мисюль, Денисенко — Хованов — Тютяев
Бринкман — Галенюк, Марченко — Жук — Ибрагимов
Грязнов — Зоркин, Шабловский — Михайлов — Захаров
Бабинцев, Дарьин — Соркин — Ртищев.

Россия (белые):
Вратари: Шиянов, Исаев
Валитов — Журавлёв, Степанов — Воронков — Кизимов
Голощапов — Жиляков, Платонов — Комиссаров — Рожков
Ващенко — Аланов, Сулев — Денежкин — Савунов
Семыкин, Грицюк — Баданин Р. — Круглов.

Известен состав молодёжной сборной России на Кубок Чёрного моря
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