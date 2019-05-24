Молодёжная сборная России провела двусторонний матч перед Кубком чёрного моря

Молодёжная сборная России продолжает подготовку к Кубку Чёрного моря, который пройдёт с 26 по 28 мая в Сочи, информирует официальный сайт ФХР. 23 мая состоялась двусторонняя встреча.

Россия (белые) — Россия (красные) — 1:2 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Степанов (Кизимов, 19:53)

1:1 — Михайлов (Шабловский, 43:11)

1:2 — Тютяев (Хованов, 60:11), бол.

Россия (красные):

Вратари: Носов, Окоряк

Малышев — Мисюль, Денисенко — Хованов — Тютяев

Бринкман — Галенюк, Марченко — Жук — Ибрагимов

Грязнов — Зоркин, Шабловский — Михайлов — Захаров

Бабинцев, Дарьин — Соркин — Ртищев.

Россия (белые):

Вратари: Шиянов, Исаев

Валитов — Журавлёв, Степанов — Воронков — Кизимов

Голощапов — Жиляков, Платонов — Комиссаров — Рожков

Ващенко — Аланов, Сулев — Денежкин — Савунов

Семыкин, Грицюк — Баданин Р. — Круглов.