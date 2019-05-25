Россия — Финляндия: онлайн-трансляция полуфинала ЧМ-2019 начнётся в 16:15

Сегодня, 25 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в полуфинале чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Финляндии. Начало — в 16:15 мск.

«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Финляндия.

Турнирная сетка и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Буре — о полуфинале ЧМ-2019 с Финляндией: России без разницы, с кем играть