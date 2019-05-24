Третьяк: трудно объяснить массовый отток игроков из России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал массовый отток игроков из России в Северную Америку в это межсезонье.

«Массовый отток игроков из России? Трудно объяснить, почему столько людей уезжает в этом году. Когда едут в НХЛ — это понятно, когда в фарм-клубы… И они едут даже на контракты меньше. Молодые хоккеисты хотят себя зарекомендовать там. У нас такая система получается, неправильная немножко, что наши тренеры больше смотрят, кто там играет, и дают им преимущество перед теми, кто играет у нас. Это неправильно, надо эту ситуацию анализировать.

Получается, что тренеры говорят: «О, он же играет в фарм-клубе НХЛ, он сильнее нашего». Но это ещё не известно. В целом же мы демократическая страна, мы не можем запретить отъезд игрокам. Мы должны создавать условия, чтобы молодёжь оставалась, и мы это делаем. Мы большую работу ведём, у нас всё есть, чтобы играть», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».

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