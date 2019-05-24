Кожевников: в полуфинале с финнами сборной России нужно избежать контратак

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился впечатлением о четвертьфинальном матче чемпионата мира 2019 года между сборными России и США (4:3).

«Задачу выполнили – выиграли. Молодцы. Но сейчас уже нужно думать о новом сопернике, сборной Финляндии – хотя для нас совершенно неважно, кто это будет. Наша сборная в целом вчера порадовала, хотя и были некоторые тревожные моменты, когда, к примеру, пропускали контратаки соперника. Если подобных ошибок в игре с финнами не будет, все получится намного легче и не будет такой напряженной концовки, как в игре с американцами», — сказал Кожевников «Чемпионату».

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

Саллинен: у Финляндии есть шанс выиграть золото, как и на прошлом ЧМ в Словакии