Генмеджер «Сан-Хосе»: Торнтон может думать столько, сколько ему нужно

Генеральный менеджер «Сан-Хосе Шаркс» Даг Уилсон ответил на вопрос о будущем Джо Торнтона и Джо Павелски.

«Торнтон может думать столько, сколько ему будет нужно, чтобы принять правильное для него решение. Мы любим его. Я давно в хоккее и никогда не встречал человека, похожего на него. Мы ценим время, проведённое с ним, и поддержим любое его решение.

Словами это не описать. Я говорю о них обоих. Когда Торнтон появился в нашей команде, она начала меняться. Я говорю о Джо Павелски и вспоминаю, как Джамбо, Бёрнс и Кейн помогали ему, когда он получил травму в матче с «Вегасом». Это говорит о том, какую роль он играет в команде, как они переживают за него. Они оба очень важны для нас, и мы гордимся, что они играют в нашей команде», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

Торнтон — о будущем: ещё могу поиграть, это точно. Но только за «Сан-Хосе»