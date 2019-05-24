Юниорский чемпионат мира 2020 года состоится в США

Конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение юниорского чемпионата мира 2020 года в США, информирует официальный сайт ИИХФ.

Главные матчи мирового первенства пройдут в Плимуте на арене, которая вмещает 3800 зрителей. Вторым стадионом для чемпионата мира стала арена в Анн-Арборе (штат Мичиган). Календарь турнира будет представлен в сентябре.

Также было объявлено, что чемпионат мира 2020 года в первом дивизионе будет проведён в Словении. Ранее стало известно, что ЧМ-2020 состоится в Швейцарии (Цюрих), матчи МЧМ-2020 пройдут в Чехии (Тршинец и Острава), а женский чемпионат мира будет сыгран в Канаде (Галифакс и Труро).

На этом же заседании конгресс Международной федерации хоккея утвердил проведение чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге.