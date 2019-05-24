Обозреватель LA Times: заслужил ли Войнов новый шанс? Здесь серьёзная проблема

Обозреватель LA Times Хелен Эллиотт прокомментировала решение независимого арбитра сократить дисквалификацию Вячеслава Войнова.
«Да, он отбыл свой срок. Заслужил ли он второй шанс? Или он уже получил второй и третий шансы, когда его не арестовали и не депортировали? Здесь более серьёзная, моральная проблема, которая заключается в том, что хоккеист, виновный в домашнем насилии, утрачивает свои права на уважение и доверие. «Короли» уже решили, что он утратил привилегию играть за них. Но надеются, что 30 других команд встанут за ним в очередь», — заявила Эллиотт.
Арбитр поддержал решение НХЛ о дисквалификации на один сезон, но отметил, что в данную дисквалификацию можно внести 41 игру сезона-2018/19. Таким образом, дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
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