Яри Курри — новый президент «Йокерита», клуб вернулся в финскую собственность

Легендарный в прошлом хоккеист Яри Курри стал новым владельцем и президентом «Йокерита», информирует пресс-служба финского клуба. Ранее Курри работал на позиции генерального менеджера. Теперь ему принадлежит полный пакет акций.

Отмечается, что клуб полностью вернулся в финскую собственность. При этом Харри Харкимо покидает «Йокерит» после 28 лет работы. «Йокерит» поблагодарил Харкимо за проделанную работу. Харкимо был прежним владельцем контрольного пакета акций (51,02%).

В ближайшее время последует создание новой стратегии развития маркетинга, основные цели которой будут связаны со спортивными успехами, в том числе с прогрессом финских игроков.

В минувшем сезоне финский клуб пробился в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, где в первом раунде проиграл московскому «Динамо» (2-4).

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