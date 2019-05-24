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Американская журналистка: у россиян абсурдная модель игры в нападении

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Американская журналистка: у россиян абсурдная модель игры в нападении
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Эксперт издания The New York Times Джули Робенхаймер поделилась мнением об игре сборной России, победившей в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года команду США (4:3).

«На мой взгляд, у россиян абсурдная модель игры в нападении — они вечно бегут. Сначала хоккеисты на огромной скорости врываются в зону соперника, а потом летят обратно. Мы называем это лёгкой атлетикой. Подопечные Блэшилла старались помешать им действовать в таком ключе. Их задачей было снизить скорости, не позволить противнику быстро перемещаться по площадке, за счёт чего уменьшить количество голевых моментов.

Россияне нанесли 43 броска в створ? И это с учётом того, что «звёздно-полосатым» удалось снизить их количество. Каждый раз, когда подопечные Воробьёва только подходят к зоне, болельщики взрываются овациями. Они понимают, что сейчас будет создан очередной опасный момент, ведь именно так происходило на протяжении всего турнира.

Шнайдер провёл свой лучший матч на турнире. Думаю, во втором периоде «звёздно-полосатые» могли быстро потерять все шансы на успех, если бы не игра Кори», — цитирует Робенхаймер «RT на русском».

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Реакция мировых СМИ и болельщиков на результат главного четвертьфинала чемпионата мира.
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