Веннерхольм: это один из самых больших провалов в истории шведского хоккея

Журналист шведской газеты Aftonbladet Матс Веннерхольм прокомментировал поражение национальной команды в четвертьфинале чемпионата мира 2019 года со сборной Финляндии (4:5 ОТ).

«Это один из самых больших провалов в истории шведского хоккея», — написал Веннерхольм. Отмечается, что в составе шведской команды был собран 21 игрок Национальной хоккейной лиги. Тогда как в составе финской команды играют 18 дебютантов чемпионата мира.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2). В четвертьфинале ЧМ-2019 шведская команда проиграла Финляндии (4:5 ОТ) и потеряла шансы на повторение успеха.

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