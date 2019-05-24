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Защитник клуба ВХЛ Янсонс стал игроком рижского «Динамо»

Защитник клуба ВХЛ Янсонс стал игроком рижского «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник Эдуард Янсонс стал игроком рижского «Динамо», информирует официальный «твиттер» клуба КХЛ.

На протяжении последних двух сезонов Янсонс выступал в ВХЛ в составе «Нефтяника». В минувшем сезоне 21-летний защитник забросил три шайбы и сделал шесть голевых передач в 24 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности "+3". В восьми матчах плей-офф на счету Эдуарда 1 (0+1) очко. В общей сложности за карьеру в лиге сыграл 77 матчей.

В течение трёх последних сезонов вызывался в национальную команду, за которую провёл 13 матчей. В 2017 году принимал участие в молодёжном чемпионате мира.

Ранее Американский защитник Бен Маршалл стал игроком рижского «Динамо». Также клуб подписал контракт со шведским нападающим Якобом Берглундом.

Американский защитник Бен Маршалл стал игроком рижского «Динамо»
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