35-летний Денис Куляш перебрался из Южной Кореи в Румынию

35-летний российский защитник Денис Куляш продолжит карьеру в Румынии, где он будет выступать за команду «Чиксереда», сообщается на официальной странице клуба в «Фейсбуке».

28 ноября 2018 года опытный защитник покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт с командой по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3». В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 16 минут 25 секунд.

В декабре 2018 года Куляш заключил контракт с южнокорейским клубом «Дэмен Киллер Уэйлс». В 11 матчах регулярного чемпионата азиатской лиги Денис забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. В трёх матчах плей-офф Куляш отметился одной результативной передачей.