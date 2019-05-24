35-летний Денис Куляш перебрался из Южной Кореи в Румынию
35-летний российский защитник Денис Куляш продолжит карьеру в Румынии, где он будет выступать за команду «Чиксереда», сообщается на официальной странице клуба в «Фейсбуке».
28 ноября 2018 года опытный защитник покинул череповецкую «Северсталь», расторгнув контракт с командой по соглашению сторон. В нынешнем сезоне Куляш провёл 24 матча, набрав 6 (2+4) очков при показателе полезности «-3». В среднем за матч опытный защитник проводил на льду 16 минут 25 секунд.
В декабре 2018 года Куляш заключил контракт с южнокорейским клубом «Дэмен Киллер Уэйлс». В 11 матчах регулярного чемпионата азиатской лиги Денис забросил одну шайбу и сделал три голевые передачи. В трёх матчах плей-офф Куляш отметился одной результативной передачей.
Денис Куляш забил первый гол за южнокорейский клуб с передачи Фролова
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