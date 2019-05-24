Стали известны соперники Беларуси и Латвии по отбору на ОИ-2022

Международная федерация хоккея объявила состав отборочных групп к Олимпийским играм 2022 года. По итогам чемпионата мира 2019 года по хоккею будут определены восемь сборных—участниц Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Три места будут разыграны в квалификации, ещё одно место традиционно получает страна—хозяйка ОИ (Китай).

Сборная Беларуси сыграет в группе D с командой Словакии (хозяева группы), Австрии и победителем квалификационного раунда.

Сборная Латвии (хозяева группы) сыграет в группе E с командой Франции, Италии и победителем квалификационного раунда.

Сборная Норвегии (хозяева группы) сыграет в группе F с командой Дании, Южной Кореи и победителем квалификационного раунда.

Квалификационные раунды пройдут в Казахстане, Великобритании и Словении.