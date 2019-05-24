И. Воробьёв: изучили все матчи с Финляндией, кроме 2011 года

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира 2019 года с командой Финляндии.

«Короткое занятие? До этого было такое же по набору упражнений. Занятие было по желанию, ребята, которые готовятся профессионально или по-своему, ушли пораньше.

Обрадовались ли финнам, потому что второй матч со Швецией был бы сложнее? Здесь что-то есть, вы правы. Об этом мы тоже думали, но надо смотреть, кого обыграла Финляндия на этом чемпионате. Посмотрите, команда уже давно сидит на сборах, у неё уже хорошо отлаженный механизм. Поэтому они обыграли американцев, канадцев и шведов.

Изучали ли полуфинал ЧМ-2011? Конечно, нет. Все матчи, кроме 2011 года, мы уже изучили. 2011 год — нет. Мы должны играть в свою игру, не реагировать. Это будет капкан, или они откатываются, плотно играют в обороне, всё на себя ловят и ждут контратаки.

Играть против Какко? У нас не такая команда, чтобы мы кого-то… Мы будем играть в свою игру. Персональщиков не будет», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

На ЧМ-2011 в Словакии Финляндия стала чемпионом мира во второй раз в истории. Как и тогда, в полуфинале финны сыграют со сборной России. В полуфинале 2011 года подопечные Юкки Ялонена победили со счётом 3:0.

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