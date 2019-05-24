Ковальчук: с финнами у нас давние счёты, попортили они нам нервы

Капитан сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата мира 2019 года с командой Финляндии.

«Пока особо никаких мыслей. Готовимся, легко потренировались. Кто хочет, пойдёт в зал, на велосипеды. Надо восстановиться после вчерашней игры и с полной силой подойти к следующей.

Мы с ними играли перед чемпионатом мира, они нас обыграли, поэтому надо сделать правильные выводы. У них молодая команда, практически все ребята из КХЛ. Наши тренеры прекрасно их знают, расскажут, что делать.

Какие матчи приходят на ум? Много финнов было. Они нам попортили нервы. На самом деле не самый простой для нас соперник. Но будем ломать завтра. Надо всё прошлое оставить и жить настоящим. У них очень хорошая команда. Нам надо играть в свой хоккей, тогда всё будет в порядке.

Я бы не сказал, что американцы действуют от атаки. Даже когда они в две шайбы проигрывали, то ждали, когда мы сделаем ошибку. Неважно, с кем играть, это полуфинал чемпионата мира. Осталось четыре достойных команды. Сильнейший победит. С финнами у нас давние счёты», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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