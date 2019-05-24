А. Юдин: если будут пасы в клюшку, то мы спокойно разорвём эту Финляндию

Бывший игрок санкт-петербургского СКА и чеховского «Витязя» Александр Юдин поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2019 между сборными России и Финляндии.

«Если наши будут в клюшку отыгрывать в пас, то мы спокойно разорвём эту Финляндию, потому что шайба быстрее ходит, чем они бегают. Класс у наших игроков очень высокий. Любой хоккеист в нападении может прорваться и забить. Победа будет нашей, но либо валидольная, либо разгром. Шведы тоже так думали? Шведы нас не интересуют, мы их разорвали, это их проблемы. Мы их порвали, теперь финнов надо рвать, а потом — канадцев.



Будут ли финны «залезать под кожу»? Нет, под кожу залезают чехи. Плюются, толкают… Финны просто быстро бегают. В последнее время их просто на пятачке никто не бьёт. Нужно за метр до вратаря остановиться, и финн тогда туда даже не доедет. А если финн приехал туда, то просто стоит и головой мотает. Хочет, чтобы ты его толкнул, но это не провокация, просто выполняют установку тренера.



Из конкурентов на этом чемпионате мира у сборной России только мы сами. Если будем друг другу плохие пасы давать, то голов не будет. Если будут хорошие передачи, то забить может любой. Последний пас в клюшку, в крючок — будет гол», — сказал Юдин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.