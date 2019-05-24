Шведский вратарь Адам Рейдеборн перешёл в «Ак Барс»

«Ак Барс» подписал контракт со шведским вратарём Адамом Рейдеборном, информирует официальный сайт казанского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2019/20.

Рейдеборн перебрался в «Юргорден» в 2016 году. В регулярном чемпионате—2018/19 голкипер провёл 39 матчей при коэффициенте надёжности 1,86 и проценте отражённых бросков 92,9. В плей-офф Адам принял участие в 18 играх, пропуская в среднем за матч 2,81 шайбы и отражая 89,8% бросков.



Всю карьеру Рейдеборн провёл на родине. В этом сезоне Адам вызывался в национальную команду на этапы Евротура. По итогам двух последних сезонов Рейдеборн признавался лучшим вратарём чемпионата Швеции.

В это межсезонье «Ак Барс» покинул голкипер Владислав Подъяпольский, который перебрался в «Северсталь».