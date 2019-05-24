Московское «Динамо» подписало контракт с Иваном Бочаровым

Московское «Динамо» подписало контракт с вратарём Иваном Бочаровым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

В минувшем сезоне 23-летний Бочаров выиграл 19 из 38 матчей регулярного чемпионата, отражая в среднем за игру 93,3% бросков и пропуская 1,93 шайбы. В 5 матчах плей-офф Бочаров одержал 2 победы при коэффициенте надёжности 2,15 и проценте отражённых бросков 93,7.

Бочаров стал седьмым игроком на контракте. Ранее соглашения с клубом подписали вратарь Александр Ерёменко, защитник Дмитрий Огурцов и нападающие Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулёмин, Алексей Терещенко и Георгий Бусаров.

При этом достигнута договорённость о заключении контрактов с целым рядом хоккеистов.