Московское «Динамо» подписало контракт с Иваном Бочаровым
Московское «Динамо» подписало контракт с вратарём Иваном Бочаровым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
В минувшем сезоне 23-летний Бочаров выиграл 19 из 38 матчей регулярного чемпионата, отражая в среднем за игру 93,3% бросков и пропуская 1,93 шайбы. В 5 матчах плей-офф Бочаров одержал 2 победы при коэффициенте надёжности 2,15 и проценте отражённых бросков 93,7.
Бочаров стал седьмым игроком на контракте. Ранее соглашения с клубом подписали вратарь Александр Ерёменко, защитник Дмитрий Огурцов и нападающие Дмитрий Моисеев, Вячеслав Кулёмин, Алексей Терещенко и Георгий Бусаров.
При этом достигнута договорённость о заключении контрактов с целым рядом хоккеистов.
Волков, Бочаров, Миронов и Игумнов продолжат играть за московское «Динамо»
- 24 мая 2019
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